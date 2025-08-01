Avustralya'da keşfedildi: 44 gram çekirge

ABC News'un haberinde, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yeni bir değnek çekirgesi türü keşfi duyuruldu.

Buna göre, eyaletin kuzey kısımlarında 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığında "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.



Türün kaşiflerinden Angus Emmott, sosyal medyada kendilerine ulaştırılan bir fotoğraftan yola çıkarak türü aramaya koyulduklarını belirtti.



Türün yumurtalarını inceledikten sonra yeni olduğundan emin olduklarını belirten Emmott, yumurtaların ayrıştırıcı özelliklere sahip olduğunu kaydetti.



EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ AĞIRLIĞI

Türün en önemli özelliğinin ağırlığı olduğuna dikkati çeken Emmott, "Acrophylla alta"nın Avustralya'da bulunan en ağır böcek türü olabileceğini ifade etti.

Emmot ayrıca, türün daha önce keşfedilmemiş olmasının sebebinin, habitatına ulaşımın zor olması olabileceğini anlattı.