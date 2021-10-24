Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı

Oyuncu Ayberk Pekcan Twitter'dan yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.

"AİLEM YANIMDA"



51 yaşındaki oyuncu tweet'inde “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...” dedi.

Pekcan, ikinci doz corona virüs aşısı olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?



Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Kanser hücreleri öncelikle bulunduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturur. İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir. Akciğer kanseri oldukça sık görülen, ciddi sonuçları olan kanser türlerinden biridir. Erken evrelerde genellikle belirti vermediği için teşhis edildiğinde hastalık sıklıkla ileri evreye gelmiştir. Bu nedenle risk altında olan bireylerin düzenli olarak tarama yaptırmaları önemlidir.



AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NEDİR?



Akciğer kanseri belirtileri, hastalık ilerledikçe görülmeye başlar. Erken evrelerde genellikle hiçbir belirti veya bulgu görülmez. En sık olarak akciğer kanseri belirtileri;

Devamlı olan ve giderek daha kötü hale gelen öksürük,

Kanlı balgam,

Ses kısıklığı,

Yutma güçlüğü,

İştah kaybı,

Ani ve hızlı ortaya çıkan kilo kaybı şeklinde sıralanabilir.

AYBERK PEKCAN KİMDİR?



Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.



Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.



Filmografisi



Mustang (2015) - Erol



Kış Uykusu (2014) - Hidayet



Aşk ve Devrim (2011) - Pala



Saç (2010) - Hamdi



Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı



Neredesin Firuze (2003) - Pislik



Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı



Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki



Dizi

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey



Poyraz Karayel (2014)



Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin



Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım



Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo



Yaprak Dökümü (2007) - Talat



Körfez Ateşi (2005) - Esat



Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı



Emanet ve İhanet (2004) - Ali



Dağlar Dağımdır (2005)



Türkü Filmi (2004)



Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)



Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent



Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor



Parmak İzi (2003)



Kampüsistan (2003)



Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa



Yarım Elma (2002)



Sırlar Dünyası (2002) - Muammer



Bayanlar Baylar (2002)



Tatlı Hayat (2001)



Çiçek Taksi (1995) - Talat



Ödülleri

23. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)



12. Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)



44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Saç)



47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)



20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)



Ada Masalı 19. bölüm fragmanı