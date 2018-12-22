İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gerçek hayatta kardeş olan ünlü isimler

Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları'nda sevilen oyuncular Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu iki kız kardeşi canlandıracak. Ayça Bingöl, yoksulluklarla dolu bir köyde kızı Hayat'la yaşam savaşı veren mücadeleci bir anneye hayat verecek. Yıllar önce yaşadıkları köyü terk ederek İstanbul'a giden ve kendisini yoktan var eden Umay karakterini ise Nur Fettahoğlu canlandıracak.

Dizide, yaptığı evlilikle İstanbul sosyetesine adım atan Umay, kızı Hayal ve eşi Tarık Reşat'la yaşadığı kusursuz hayatı bir gecede değişecek.

İki bambaşka hayat kuran Ümran ve Umay'ın verdikleri sınavı konu alan dizide kader önce kızları Hayat ve Hayal'i bir araya getirecek. Ümran ve Umay ise yıllar sonra yeniden yan yana geldiğinde geçmişin karanlık sırları ortaya çıkmaya başlayacak.



ÜMRAN VE UMAY'IN HAYATLARININ SINAVI



Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, Sosyetik güzel Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.



Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği Kardeş Çocukları çok yakında Star’da ekrana gelecek.



