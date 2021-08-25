Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, corona virüs delta varyantına yakalandı.



BEBEĞİN DURUMU İYİ



Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.



"SEMPTOMLARI AZALTIYOR "



Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.

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