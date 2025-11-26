Aydan Şener'in baba acısı: Güle güle yakışıklım

Çalıkuşu romanının 1986'daki dizi uyarlamasında hayat verdiği "Feride" rolüyle şöhreti yakalayan ve yıllar boyu birçok projede rol alan Aydan Şener, babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

“İLK AŞKIM”

Babasının bir dizi fotoğrafını paylaşan Şener, üzüntüsünü "Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam. Güle güle... Mekanın cennet olsun" sözleriyle paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda başsağlığı yorumu geldi.