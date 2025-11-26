Aydan Şener'in baba acısı: Güle güle yakışıklım
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydan Şener, babası Nezir Şener hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Çalıkuşu romanının 1986'daki dizi uyarlamasında hayat verdiği "Feride" rolüyle şöhreti yakalayan ve yıllar boyu birçok projede rol alan Aydan Şener, babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.
“İLK AŞKIM”
Babasının bir dizi fotoğrafını paylaşan Şener, üzüntüsünü "Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam. Güle güle... Mekanın cennet olsun" sözleriyle paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda başsağlığı yorumu geldi.
Aydan Şener son olarak "Üç Kız Kardeş" adlı dizide rol aldı.
Cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaşan 62 yaşındaki Aydan Şener, "Cenazemiz yarın Zincirlikuyu'dan öğle namazına müteakip kaldırılacaktır" dedi.