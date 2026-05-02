Aydın'da Kültür Yolu heyecanı. Festivalin ikinci durağına yoğun ilgi

TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsederken, “Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişime sağlanması açısından 60 milyarlık bir fon açıklandı ve bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketinde de konaklama vergisini yüzde 1'e düşürdük. Aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı, can suyu da diyebilirsiniz.” dedi.

Ersoy, açılışı yapılan Atilla Koç Kültür Merkezi'nin de hayırlı olması dileyerek, yenilenen kültür-sanat yuvasına, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un adının verilmesinin son derece isabetli olduğunu ifade etti.