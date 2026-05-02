Aydın'da Kültür Yolu heyecanı. Festivalin ikinci durağına yoğun ilgi
02.05.2026 17:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca, konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan 200'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hem festivaldeki etkinliklerden hem de turizmcilere yönelik desteklerden bahsetti.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, yapımı tamamlanan Atilla Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.
Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl itibarıyla 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaştığını söyledi.
Festivalin herkese hitap ettiğini aktaran Ersoy, etkinlikte 9 gün boyunca zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler, yöresel tatlar ve keyifle hatırlanacak güzel anılar biriktirileceğini belirtti.
Belirlenen 10 farklı noktada 43 farklı başlıkta 177 etkinliğin hazırlandığı bilgisini veren Ersoy, festivalde konserler, temsiller, sergiler, atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri gibi geniş bir etkinlik yelpazesinin olduğunu kaydetti.
TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere yönelik destek paketi ve konaklama vergisinin düşürülmesinden de bahsederken, “Sektörün finansal esnekliğe ve kolay erişime sağlanması açısından 60 milyarlık bir fon açıklandı ve bu hayata geçirildi. İkinci bir önlem paketinde de konaklama vergisini yüzde 1'e düşürdük. Aslında sektörün maliyetlerini aşağı çekmek için verilmiş bir katkı, can suyu da diyebilirsiniz.” dedi.
Ersoy, açılışı yapılan Atilla Koç Kültür Merkezi'nin de hayırlı olması dileyerek, yenilenen kültür-sanat yuvasına, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un adının verilmesinin son derece isabetli olduğunu ifade etti.
KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivallerinde ikinci durak Aydın oldu. Festival rotasına bu yıl ilk kez eklenen kentte 200'e yakın etkinlik düzenlenecek.
Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri sanatseverlerle buluşacak.
Festivalin düzenlendiği her şehirde, lezzet noktaları belirleniyor. Aydın'da da "Lezzet Noktası" projesine katılan restoranlar, ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.