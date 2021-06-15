Ayhan Sicimoğlu kimdir? (Ayhan Sicimoğlu kaç yaşında ve nerelidir?)

Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği ve yeni yarışma programı “Şef Akademi”nin jüri üyelerinden biri de Ayhan Sicimoğlu.

15 Şef Akademi yarışmacısı Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve gurme Ayhan Sicimoğlu karşısında kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR?

Ayhan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Türk müzisyen, gezgin, radyocu, Tv programcısı ve iş insanıdır. Kayseri kökenli bir aileye mensuptur. Babası 1957-1959 yılları arasında Kayseri Belediye Başkanlığı yapan Şahap Sicimoğludur.



Sicimoğlu, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü tamamladı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere’ye gitti. Ardından moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma’ya gitti ve dört yıl orada yaşadı.



Ayhan Sicimoğlu, çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapan ve performanslar sergileyen Sicimoğlu Türkiye’nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.



Sicimoğlu, hayatını çoğunlukla müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır.

Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etti. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiğini yakın arkadaşı Mazhar Alanson açıkladı.



Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşıyor ve opera-şan sanatçılığı yapıyor.