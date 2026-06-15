Aynı anda 16 ameliyat. Dünyanın ilk 8’li çapraz karaciğer nakli Malatya’da yapıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, organ nakli alanında dünya çapında dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. Merkezde, karaciğer nakli bekleyen ve uygun bağışçı bulunamayan hastalar için geliştirilen çapraz nakil sistemiyle, dünyanın ilk 8’li çapraz karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü’nde farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının katılımıyla yapılan operasyon, aynı anda yürütülen 16 ameliyatla tamamlandı. Yaklaşık 22 saat süren nakil süreci, hem tıbbi organizasyon hem de cerrahi koordinasyon açısından dünyada örnek gösterilecek bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Çapraz karaciğer nakli, kendi ailesinden uygun verici bulamayan ya da vericisiyle tıbbi uyumsuzluk yaşayan hastalar için hayati bir alternatif oluşturuyor. Bu yöntemle, farklı hasta-verici çiftleri arasında uygun eşleşmeler sağlanıyor ve normal şartlarda nakil şansı bulunmayan hastalara yeni bir yaşam imkanı doğuyor.

HASTALARIN DURUMU AĞIRDI

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, operasyonun amacının rekor kırmak değil, kritik durumdaki hastalara çare olmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, son operasyonun zorunluluktan doğduğunu ifade etti. Yılmaz, çapraz nakil havuzunda bekleyen hastalardan bazılarının durumunun son derece ağır olduğunu, iki hastanın belki bir hafta daha bekleyemeyecek halde bulunduğunu, bir hastanın ise karaciğer komasına girmek üzere olduğunu söyledi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: TIP TARİHİNE ALTIN HARFLERLE ADINI YAZDIRDILAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hekimleriyle gurur duyduklarını belirtti.

"İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı." ifadelerini kullanan Memişoğlu, Türkiye 'nin, İnönü Üniversitesinde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, şunları söyledi: “Ülkemizde yılda yaklaşık 1800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz.”