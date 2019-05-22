Alplerin eteklerindeki; klasik müziğin cenneti, Mozart’ın memleketi, eşsiz mimarisiyle Avusturya’nın gözbebeği bir şehre, Salzburg’a gitmeye, Avrupa’nın en güzel yerlerinden Hallstatt ve Göller Bölgesi'nde gezmeye ne dersiniz?



Rotasını Salzburg’a çeviren Saffet Emre Tonguç; sürprizlerle dolu bahçeleri, Avusturya’lıların gözdesi Hellbrunn Sarayı’nı, bir gizli aşk uğruna yapılmış ünlü Mirabel Sarayı’nı, büyük bir yangınla yok olmasına rağmen küllerinden yeniden doğmuş Salzburg Katedrali’ni, oya gibi süslenmiş birbirine kemerlerle bağlı meydanlarını, dünyanın en zarif alışveriş merkezlerini ve çok daha fazlasını ekrana getiriyor.



Ayrıcalıklı Rotalar, 24 Mayıs Cuma 21.15’te NTV’de.

