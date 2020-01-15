Ayşe, İrfan'ın kurtarıcısı olabilecek mi? (Babil 1. bölüm)

Star TV'nin yeni dizisi Babil'de; Ayşe (Aslı Enver) İrfan'ın (Halit Ergenç) kurtarıcısı olabilecek mi? İşte 17 Ocak Cuma günü 20.00’de izleyicisiyle buluşacak dizinin ilk bölüm detayları...

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Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı ve başrolleri Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven ile paylaştağı Babil dizisinin ilk bölüm detayları belli oldu.

HAKSIZ YERE İŞTEN ATILIR

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

KARANLIK MACERA

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.

Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Merakla beklenen Babil, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 17 Ocak Cuma, saat 20.00’de Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

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