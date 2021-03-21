Ayşe Yüksel kimdir? 2021 Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında ve nereli?

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Survivor Türkiye gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel hakkındaki işte tüm merak edilenler..

ntv.com.tr 21.03.2021 - 20:26

Ayşe Yüksel kimdir? 2021 Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında ve nereli?

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AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel, kendisinden şu şekilde bahsediyor;

“Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de doğdum. Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum.”

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