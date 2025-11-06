Ayşegül Aldinç, Timur Selçuk'u unutmadı: Bana kattıklarınız için teşekkürler

“YERİ ASLA DOLMAYACAK”

Ayşegül Aldinç, Timur Selçuk'un vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü “Çok ama çok değerli üstadımız, müzik insanımız, hocam, dostum Timur Selçuk’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim” sözleriyle aktarmış ve ailesine başsağlığı dilemişti.

“Timur, benim için de çok önemli ve değerliydi” diyen Aldinç, “Hayatımda kendimle ilgili stüdyoya girdiğim ilk şarkı onun ve bitanecik Aysel Gürel’imizin imzasını taşıyan Gözlerin Su Yeşili’ydi. Onun bana armağanı olan, ilk albümüm Ve Ayşegül Aldinç’te yer alan bu şarkı hepimizin hatıralarında yer etmiş muazzam şarkılarının yanı sıra türk pop müziği açısından da unutulmazlar arasındaydı. Yeri asla dolmayacak. Nurlar içinde yatsın. Çok üzgünüm. Bugün Yarın Daima anılarımızda, kalplerimizde yaşayacak” ifadelerini kullanmıştı.