Ayşegül Aldinç, Timur Selçuk'u unutmadı: Bana kattıklarınız için teşekkürler
06.11.2025 14:21
Haber Merkezi
Türk müziğinin önemli isimlerinden Timur Selçuk, 2020 yılında hayatını kaybetti. Ayşegül Aldinç de usta müzisyeni ölüm yıl dönümünde unutmadı.
"Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçalarıyla tanınan piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk, 6 Kasım 2020 tarihinde 74 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç de usta müzisyeni vefatının beşinci yılında unutmadı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ayşegül Aldinç, merhum müzisyen Timur Selçuk'un fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
“SAYGIYLA ANIYORUM”
Ünlü isim, paylaşımına “Sevgili hocam gidişinizin beşinci yılında sizi saygıyla anıyorum. Bana kattıklarınız için çok çok teşekkür ederim. Nur içinde yatınız” ifadelerini kullandı.
Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, Türk müziğine birçok isim kazandırdı.
“YERİ ASLA DOLMAYACAK”
Ayşegül Aldinç, Timur Selçuk'un vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü “Çok ama çok değerli üstadımız, müzik insanımız, hocam, dostum Timur Selçuk’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim” sözleriyle aktarmış ve ailesine başsağlığı dilemişti.
“Timur, benim için de çok önemli ve değerliydi” diyen Aldinç, “Hayatımda kendimle ilgili stüdyoya girdiğim ilk şarkı onun ve bitanecik Aysel Gürel’imizin imzasını taşıyan Gözlerin Su Yeşili’ydi. Onun bana armağanı olan, ilk albümüm Ve Ayşegül Aldinç’te yer alan bu şarkı hepimizin hatıralarında yer etmiş muazzam şarkılarının yanı sıra türk pop müziği açısından da unutulmazlar arasındaydı. Yeri asla dolmayacak. Nurlar içinde yatsın. Çok üzgünüm. Bugün Yarın Daima anılarımızda, kalplerimizde yaşayacak” ifadelerini kullanmıştı.