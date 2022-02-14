Aziz Valentine kimdir? (Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?)

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanıyor.

Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkan Sevgililer Günü bazı toplumlarda 'Aziz Valentin Günü' olarak bilinir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Sevgililer günü sembolü olan ve Katolik kilisesi tarafından tanınan Aziz Valentin’in M.S. 270 tarihinde öldüğü biliniyor.



Aziz Valentin’in kimliğine dair resmi kaynaklardaki açıklama yapan Papa Gelasius ise Aziz Valentin'in hayatını tanrıya adamış bir şehit olarak öldüğünü söylüyor.



1400'lü yıllarda Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için imparator tarafından kafası kesilerek öldürüldü.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine’nin yer aldığı biliniyor.



Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir.

Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 tarihinde Papa Gelasius tarafından ilan edildi.



1969 yılında kilise, takviminden Aziz Valentine Günü'nü çıkarmıştır.

