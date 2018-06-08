İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Atakan Koru ile Azra Akın evlendi

2002 Dünya Güzeli, oyuncu-manken Azra Akın 26 Ağustos 2017'de 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girmişti. Rol aldığı Daha Neler adlı tiyatro oyununu aniden bırakan Azra Akın'ın üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı.



WİLMA ELLES'E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Hamileliğinin ardından oyundan çıkan 36 yaşındaki Azra Akın'ın rolü için Wilma Elles'e teklif götürüldü.

"KISMET İŞİ"



Akın, aralık ayıhnda bebek sahibi olup olmayacağını sorusuna ise "Şu an hamile değilim ama her şey kısmet işi, belli olmaz" yanıtını vermişti

