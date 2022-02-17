Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde

Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı eşi Başak Dizer ile hafta sonu çıktığı kar tatilinden yeni bir fotoğraf paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 11:02

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde

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Oyuncu  (38) ile stil danışmanı eşi Başak Dizer (44), 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı.
 
Çift, geçtiğimiz ay müjdeli bir haber vererek erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kar tatiline çıktı.

Tatlıtuğ, tatilini kayak yaparak geçirirken, eşi Dizer ise yalnızca dinlenmekle yetindi.

HAMİLELİK POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

6 buçuk aylık hamile olan Dizer, tatilinde hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaşarak çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

KAR TATİLİNDEN YENİ POZ

Dün ise Tatlıtuğ’dan takipçileri için yeni bir fotoğraf paylaştı.

Bolu'da kayak yapmaya giden Tatlıtuğ, kar montu ve gözlükleriyle verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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