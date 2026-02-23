Babasından öğrendi yaklaşık yarım asırdır mesleği oldu. Tüketim kültürüne karşı direniyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen ayakkabı tamirciliği iki tarafından yaşatılıyor. Bu ustalardan biri olan Ali Şakar, küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini 40 yıldır aralıksız sürdürüyor. Değişen tüketim alışkanlıkları ve hazır ürün kullanımının artmasıyla birlikte tamir kültürünün zayıfladığını tüketim kültürünün arttığını söyledi.

YENİ NESİL YETİŞMİYOR

İlkokula giderken bu işe başladığını belirten Şakar "40-45 senedir bu işi yapıyorum. Babamdan öğrendiğim gibi yıllardır bu mesleği sürdürüyorum. Ayakkabı tamiri, boyaması, valiz, çanta gibi tüm eşyaların tamirini yapıyoruz. İlçemizde de bu mesleği yapan 2 kişi kaldık. Bir tanesi Armutlu Mahallesi'nde, merkezde de biz varız. Başka da kimse kalmadı. Çırak da zaten bulunmuyor. Artık herkes hazıra yöneldi. Bizi üzen nokta da bu mesleğin kaybolacak olması. Ben mesleği babamın yanında, ilkokulu okurken öğrendim. Ama şimdi gençlerden hevesli kimse yok" ifadeleriyle çırak bulamamaktan yakındı.