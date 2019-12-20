Babil dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil dizisinin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.



Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.



“PARA İÇİN NE YAPARSIN?”



Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan’ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır: Para için ne yaparsın?



“NE YAPARSAN YAP, O PARAYI BUL!”



Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan’ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için “gereken her şeyi” yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.



Babil yakında Star’da.