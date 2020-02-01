Babil fırtınası devam ediyor

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörüİrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı; kadrosunda Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven'in yer aldığı Babil; 20+ABC1’de 9,25 izlenme oranı, 20,64 izlenme payı ve AB izleyici kitlesinde 9,80 izlenme oranı, 23,40 izlenme payı alarak listenin birinci sırasında yer aldı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Babil, heyecan dolu sahneleri ve oyunculuklarıyla sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı ve #ilkaşk etiketi ile damgasını vurdu.

İLAYIN HIRSI İŞLERİ KARIŞIK HALE GETİRDİ



Dün akşam yayınlanan bölümde İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay’la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark etti. Ayşe, Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe’yi kıskacına aldı. İlay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getirdi.



Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Babil, her cuma 20.00’de Star’da.