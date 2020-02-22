Babil zirveyi bırakmıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil’in yeni bölümü, AB’de %9,23 izlenme oranı ve %21,01 izlenme payı alarak birinci olurken, 20+ABC1 kategorisinde de %7,65 izlenme oranı ve %16,44 izlenme payı alarak 100 program arasından en çok izlenen dizi oldu.



NELER YAŞANDI?



Dün akşam yayınlanan bölümde; başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.



ARADAKİ BUZLAR ERİYOR MU?



Bölüm sonunda yayınlanan 7’nci bölüm ön izlemesi ise büyük merak uyandırdı. Kendisini Ayşe’nin ihbar ettiğini düşünen İrfan, bir yandan da onu masum görmektedir. Ancak aynı şüpheleri Ayşe de duymaktadır. Ajan olarak girdiği işyerinde Süleyman’ı takip eden Ayşe, İrfan’ın hikayesine de tanık olmaktadır. Bu süreçte yaşanan olaylar Ayşe’nin kafasını karıştırmaktadır.



İRFAN’DAN ANLAMLI HEDİYE



Ayşe’ye özür dilemek için Kuyucaklı Yusuf kitabını hediye eden İrfan, özrünün kabul edildiğini öğrenince mutlu olur. Eskiden her şeyi topladığını ancak Deniz’in hastalığı ile her şeyin manasını yitirdiğini söyleyen İrfan için Ayşe, tüm bu karmaşa içinde, yüzünü güldüren tek şeydir.