Babil bu hafta da yükselişte

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Babil, dün yayınlanan 2. bölümüyle: 20+ABC1’de 7,71 izlenme oranı, 17,21 izlenme payı ile en çok izlenen dizi ve AB izleyici kitlesinde 8,47 izlenme oranı, 20,48 izlenme payı alarak listenin birinci sırasında yer aldı.

OĞLUM ETİKETİYLE DAMGA VURDU

Babil, heyecan dolu sahneleri, dizi müzikleri ve oyunculuklarıyla sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı ve #oğlum etiketi ile damgasını vurdu.

GECENEN AKILDA KALAN SAHNELERİ



İlay’ın duygularıyla, geçmişiyle yüzleşmesi, İrfanla Egemen’in Süleyman’ın elinden kurtulmak için verdiği mücadele dün gecenin en akılda kalan sahneleri oldu.



BABİL 3. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı Babil'in senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Babil, her cuma 20.00’de Star’da.