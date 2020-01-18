Babil dünya gündemine damga vurdu

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Babil, birinci bölümüyle milyonları ekrana kilitledi, sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine damga vurdu.

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Star TV'nin yeni dizisi Babil dün birinci bölümüyle seyirciyle buluştu. People'da buluşan dizi ekibi ve oyuncular ilk bölümü birlikte izledi. 

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

Cuma akşamının en çok izlenen dizisi  olan Babil, sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı ve #babil etiketi ile Türkiye ve dünya gündemine damga vurdu.

BİRİNCİ OLDU

Babil, 20+ABC1’de 7,76 izlenme oranı, 17,45 izlenme payı ile birinci ve AB izleyici kitlesinde 8,38 izlenme oranı, 19,86 izlenme payı alarak listenin birincisi oldu.

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor.

BABİL 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin  senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Babil, her cuma 20.00’de Star’da.

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