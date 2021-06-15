Bade İşçil: Aşım çıkmadı acaba oyuncu değil miyim?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün Nişantaşı sokaklarında köpeği Mösyö'yü gezdirirken görüntülendi. Rahat kıyafetler tercih eden İşçil, ayağındaki ilginç terliklerle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyledi.



"Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm" diyen İşçil, sosyal medyada aşı karşıtlarının yazdıkları yorumlarla insanları şüpheye düşürdüklerini söyledi.



Aşı karşıtı olmadığını belirten 37 yaşındaki İşçil, sözlerine şu şekilde devam etti:Evet bizim sektöre aşı çıktı ama henüz bana çıkmadı. Her gün Sağlık Bakanlığı'nın sistemine girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı. Biraz da akışına bıraktım. Kısmetse, nasipse artık olacağım. Bizim sektörümüz de daha rahatlar insanlar gönül rahatlığıyla setlere gider.

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