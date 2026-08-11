Badminton turnuvası öncesi maymun alarmı: Langur sesi çıkaran görevliler tutuldu

Yeni Delhi'de özellikle rhesus maymunları uzun süredir önemli bir sorun olarak görülüyor. Binalara giren, çevredeki insanlara saldırabilen maymunlara karşı kentte farklı yöntemlere başvuruluyor.

Siyah yüzlü ve rhesus maymunlarından daha büyük olan langurlar ise rhesus maymunlarının çekindiği türler arasında bulunuyor.

Bu nedenle kentte bazı kamu kurumları ve iş yerlerinde langurların varlığından ya da langur seslerini taklit edebilen kişilerden maymunları uzak tutmak amacıyla yararlanılıyor.

TRİBÜNDE MAYMUN GÖRÜLMÜŞTÜ

Hindistan Badminton Federasyonu'nun (BAI) önlem almasının arkasında bu yıl aynı tesiste yaşanan bir olay da bulunuyor.

Indira Gandhi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hindistan Açık sırasında tribünlerde dolaşan bir maymun görüntülenmişti.

Dünya Şampiyonası öncesinde ise maymunların yeniden tesise girmesini engellemek amacıyla langur seslerini taklit eden küçük bir ekip görevlendirildi.

Ekibin üyelerinden Zafar, pazartesi günü stadyuma düzenlenen medya ziyaretinde langur sesini nasıl taklit ettiğini gazetecilere gösterdi.

Ailesinde üç kuşaktır bu işle uğraşıldığını anlatan Zafar, yöntemin rhesus maymunlarının langurlardan korkmasına dayandığını söyledi.

Daha önce çok sayıda devlet kurumunda görev yaptığını belirten Zafar, amaçlarının maymunlara zarar vermek değil, onları bölgeden uzak tutmak olduğunu ifade etti.

GÜVERCİNLER İÇİN DE ÖNLEM ALINDI

Organizatörlerin karşı karşıya olduğu tek hayvan sorunu maymunlar değil.

Yeni Delhi'deki yüksek güvercin nüfusu da organizasyon öncesinde önlem alınmasına neden oldu.

Hindistan Açık sırasında bir karşılaşma, güvercinlerin sahayı kirletmesi nedeniyle iki kez durdurulmuş, sporcular da hijyen koşullarından şikayet etmişti.

Benzer bir sorunun Dünya Şampiyonası'nda yaşanmaması için stadyumun çatısı ve havalandırma kanallarına güvercinlerin konmasını engelleyen, toksik olmayan özel bir jel sürüldü.

Söz konusu ürünün demiryolu hatlarındaki kabloların korunmasında da sıkça kullanıldığı belirtildi.

2036 OLİMPİYATLARI İÇİN DE ÖNEMLİ

Hindistan, 2030 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken 2036 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için de adaylık sürecini yürütüyor.

Bu nedenle Badminton Dünya Federasyonu'nun (BWF) en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Şampiyonası, ülke açısından büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilme kapasitesini gösterme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Hindistan Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Sanjay Mishra, Hindistan Açık sırasında karşılaşılan sorunlara yönelik gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Spor Bakanlığının tesiste önemli iyileştirmeler yaptığını kaydeden Mishra, Badminton Dünya Federasyonu'nun da organizasyon için yapılan hazırlıklardan memnun olduğunu söyledi.