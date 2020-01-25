Bağdat Caddesi ile Şanzelize kardeş oldu

2012 yılında dünyanın en önemli alışveriş caddeleri sıralamasında dördüncü sırada kadar yükselen ancak unvanını kaybeden Bağdat Caddesi’ni eski günlerine kavuşturmak için kurulan Bağdat Caddesi Derneği, uluslararası platformda etkisini hissettirmeye başladı.

PARİS'TE ZİYARET



Dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi’nde faaliyet gösteren ve 1901 yılında Louis Vuitton tarafından kurulan Comite Champs-Elysees ile sürdürülen temaslar nedeniyle 24 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Paris’te komiteyi ziyaret etti.

ETKİNLİK PLANLAMA YAPILACAK

Comité Champs-Elysées yetkililerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonucunda iki caddenin hem alışveriş hem de kültürel anlamda düzenlenecek etkinliklerle ilgili beraber planlama yapması ve etkinliklerin uluslararası bir alana yayılması konusunda anlaşmaya varıldı.