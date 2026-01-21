Bagjan Oktyabr'ın dünya turnesi başlıyor. Ünlü müzisyenin ilk durağı Türkiye
"Aşk-ı Memnu", "Kara Sevda", "Yalı Çapkını" ve "Yaprak Dökümü" gibi birçok projenin müziklerini yorumlayan Bagjan Oktyabr, dünya turnesine Türkiye'den başlayacak.
Uluslararası başarılara imza atan Kazakistanlı çellist Bagjan Oktyabr'ın dünya turnesi için geri sayım başladı. Kendine özgü viyolonsel tınısı, kültürel hafızada yer etmiş melodilere getirdiği özgün yorumlar ve duygusal derinliğiyle müzikseverlerin ilgisini çeken ünlü sanatçının dünya turnesinin ilk durağı Türkiye olacak.
TÜRKİYE'DEN 5 İLDE HAYRANLARIYLA BULUŞACAK
Popüler Türk dizilerinden ikonik melodiler ve şarkıları kendi düzenlemeleriyle yorumlayacak sanatçı, 22 Mart'ta Diyarbakır, 24 Mart'ta Gaziantep, 25 Mart'ta Adana, 26 Mart'ta Ankara, 29 Mart'ta İstanbul'da sahnede olacak.
Bagjan Oktyabr, turne kapsamında 6 Mayıs'ta Dubai'de ve 8 Mayıs'ta Katar'da hayranlarıyla buluşacak.
TÜRKİYE KONSERLERİ SONRASI AVRUPA'YA GİDECEK
Türkiye konserlerinin ardından sanatçı, 31 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 1 Nisan'da Almanya'nın Köln şehrinde, 4 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de konser verecek.
Oktyabr, 5 Nisan'da Fransa'nın Strazburg, 7 Nisan'da Almanya'nın Stuttgart, 8 Nisan'da Offenbach, 10 Nisan'da Çekya'nın Prag, 15 Nisan'da Almanya'nın Nürnberg, 16 Nisan'da Leipzig, 18 Nisan'da Münih, 23 Nisan'da İsviçre'nin Zürih, 27 Nisan'da İspanya'nın Madrid, 28 Nisan'da Valensiya, 29 Nisan'da Marbella şehirlerinde konser verecek.
Soul Therapy (Ruh Terapisi), klasik müzikten çağdaş eserlere, dünya hitlerinden ulusal motiflere uzanan repertuvarıyla viyolonsel merkezli özel bir canlı performans projesi olarak sunulacak.