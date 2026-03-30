Bahçeli'nin hediyesi Uraz Kaygılaroğlu'na ulaştı
30.03.2026 15:16
Son Güncelleme: 30.03.2026 15:37
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye tablosu Uraz Kaygılaroğlu'na ulaştı.
BengüTürk'ün haberine göre, hediyeyi teslim eden Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Volkan Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:
"Bir Bozkurt tablosu hediye edeceğini söylemişlerdi. Tanrı dağının eteklerinde Türklerin tekrar dirilişi, Ergenekon'dan çıkış destanının simgeleyen bir resim."
BAHÇELİ, KAYGILAROĞLU'NU ARAMIŞTI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını belirtmişti.
Bahçeli paylaşımında, “Yeraltı” dizisinde Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık nedeniyle duyduğu memnuniyeti ilettiğini söylemişti.
BOZKURT TABLOSU HEDİYE ETMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Bahçeli ayrıca Kaygılaroğlu'na bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirtti.
MHP Lideri, paylaşımında şunları kaydetmişti:
“Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim.”