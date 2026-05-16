Bakan Ersoy: 2027'de 30 büyükşehirde de Kültür Yolu Festivali düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Eskişehir Kültür Yolu Festivali 'nden NTV canlı yayınına konuk oldu.

Bakan Ersoy, 9 gün sürecek festivalde 11 farklı nokta 177 etkinlik gerçekleşeceğini söyledi.

Kültür Yolu Festivali ağının genişleyeceğini müjdeleyen Mehmet Nuri Ersoy, “Önceliğimiz büyükşehirler. Önümüzdeki sene de kalan 6 büyükşehirde Kültür Yolu Festivali düzenlenecek. Böylece festivalin düzenleneceği il sayısı 32'ye çıkacak. Bütün büyükşehirler Anadolu genelinde festivaline dahil edilmiş olacak. Sonrasında diğer iller için de çalışmalar sürecek” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ ÇALIŞMALARLA ÖNE ÇIKTIK”

“Türkiye 'nin yeni turizm vizyonunu nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna da yanıt veren Bakan Ersoy, “Ülkemiz önceki yıllarda deniz, kum ve güneş ile ön plana çıkıyordu. Ancak kültür sanat, arkeoloji ve tarihin yanı sıra gastronomi konusunda da yapılan önemli çalışmalarla bu alanlarda da öne çıktık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı, sözlerini “Formula 1, UEFA Avrupa Ligi finali, Uluslararası Uzay Konferansı gibi etkinliklerin yanı sıra çok önemli konserler de ülkemizde yapılıyor. Bu hem şehirlerimizde büyük bir trafik yaratıyor hem de ülkenin uluslarası platformlarda tanıtımları yapılmış oluyor” diye noktaladı.