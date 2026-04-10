Bakan Ersoy, Antalya'da açıkladı. Turizm sektörüne 60 milyar TL'lik finansman desteği

REKORLARLA YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde elde edilen büyümeye dikkat çekti ve “Türkiye olarak turizmde her yıl bir önceki yılın başarılarını aşmaya, rekorlarla yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. Bakanlık görevini yürüttüğümüz yaklaşık 8 yıllık süreçte turizm gelirlerimizi yüzde 109 oranında artırmayı başardık” dedi.

Antalya ’nın turizm performansına ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, 2025 yılında 17 milyon 123 bin turist ağırlanarak bir önceki yılın rekorunun aşıldığını belirtti. Ersoy, Antalya’da doğa, sağlık, gastronomi, spor ve MICE turizmi başta olmak üzere farklı turizm alanlarının aktif hale getirildiğini, Kültür Yolu Festivali ile şehrin kültür-sanatının ulusal ve uluslararası vitrine taşındığını ifade etti.

Döşemealtı ilçesindeki arkeolojik çalışmalara da değinen Ersoy, Karain ve Kızılin mağaraları ile Termessos’taki kazıların bilimsel hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi. Bu alanların insanlık tarihine ışık tutan çok katmanlı yapısıyla büyük önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, “Geleceğe Miras” vizyonu doğrultusunda bu değerlerin korunarak gün yüzüne çıkarıldığını ve uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ersoy, arkeolojik alanların ziyaretçi deneyimini artıracak şekilde geliştirileceğini, alternatif turizm rotaları oluşturularak Antalya’da iç kesimlerin cazibesinin artırılacağını belirtti. Bu sayede turizmin 12 aya yayılmasının ve yerel kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Ulaşım yatırımlarının önemini vurgulayan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 23 yılda gerçekleştirdiği yatırımların Türkiye’nin uluslararası gücüne nasıl etki ettiğini, özellikle çevremizi saran ateş çemberinde nasıl bir güç çarpanına dönüştüğünü herkes görmüştür” ifadelerini kullandı.

Ersoy, Antalya özelinde havaalanı kapasite artışları ile şehir içi ve şehirler arası yol yatırımlarının turizmi doğrudan güçlendirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz ekim ayında Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşaklarının da hizmete açıldığını hatırlatan Ersoy, ulaşım yatırımlarının kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Konuşmasının sonunda Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine teşekkür ederek Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı’nın Antalya’ya hayırlı olmasını diledi.

ANTALYA TURİZMDE REKORLARLA BÜYÜDÜ

Antalya 2025 yılında geçtiğimiz yıla göre artışla yaklaşık 17 milyon 123 bin turist ağırladı. Şehirde turizm hareketliliğine paralel olarak müze ve ören yerlerine olan ilgi de yükseldi. 2024 yılında 2 milyon 466 bin olan ziyaretçi sayısı, 2025 yılında 3 milyon 268 bine ulaşarak yüzde 32’nin üzerinde artış gösterdi.

Konaklama verilerinde de dikkat çeken bir artış yaşandı. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 bin seviyesindeyken 2025 yılı itibarıyla 29 milyon 710 bin kişiye ulaştı. Turizm hizmet kapasitesine yönelik yatırımlar kapsamında Antalya’da 2020 yılından itibaren 12 adet ücretsiz halk plajı hizmete açıldı.

Türkiye genelinde 5 yıldız konseptiyle hayata geçirilen halk plajı sayısı 19’a ulaşırken 2026 yılı sonunda bu sayının 23’e çıkarılması hedefleniyor. Antalya’ya havayolu üzerinden gerçekleşen uluslararası ziyaretçi trafiğinde de son dönemde rekor düzeyde bir hareketlilik yaşanırken şehir, hava ulaşımındaki bu güçlü ivmeyle turizmdeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.