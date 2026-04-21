Bakan Ersoy, Fuadnâme sergisinde. "Kültürel mirasımızın yaşatılmasının somut bir göstergesi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda açılan “Fuadnâme” sergisini ziyaret ederek, hattat ve ebrû sanatçısı Fuat Başar ile bir araya geldi. Geleneksel sanatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir örnek oluşturan sergide yer alan eserleri inceleyen Ersoy, Başar’ın yarım asırlık sanat birikimini yansıtan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Ersoy, “Fuadnâme”, Sayın Fuat Başar hocamızın 50 yıllık sanat bilgi ve birikimine; hat ve ebrûda akseden duygu ve düşünce dünyasına açılmış çok özel, çok geniş bir penceredir” ifadelerini kullandı.

Serginin, merhum Mahmud Bedreddin Yazır’ın “Kalem Güzeli” eserinden ilhamla başlayan bir sanat yolculuğunun önemli duraklarını sanatseverlerle buluşturduğunu dile getirdi. Fuat Başar’ın Türk-İslam sanat geleneğinin en önemli dallarından hat ve ebrûya ömrünü vakfettiğini vurgulayan Ersoy, sanatçının ortaya koyduğu eserlerle ulusal ve uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştığını belirtti.