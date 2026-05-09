Bakan Ersoy, NTV'ye konuştu: Bayramda çok ciddi bir ekonomik hareketlilik bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Mersin Kültür Yolu Festivali'nden NTV canlı yayınına konuk oldu.

Bakan Ersoy, 9 gün sürecek festivalde 16 farklı nokta 159 etkinlik gerçekleşeceğini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili de konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımız Kabine toplantısı sonrası ilan etti. Çok ciddi bir trafik bekleniyor" diyen Ersoy, "Bayram boyunca 10 milyon kişinin seyahat edeceği varsayılıyor. Hem konaklama sektörü açısından hem kültürel bölge ziyaretleri hem de aile, akraba ziyaretleri açısından baktığınız zaman çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ülkemizi bekliyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası tatilin 9 gün olacağını duyurmuştu.

Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz” demişti.