Bakan Ersoy, Prof. Dr. İsmail Erünsal ile bir araya geldi
21.11.2026 12:41
Prof. Dr. İsmail Erünsal, 525 eserlik nadi koleksiyonunu Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal’ı ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. İsmail Erünsal’ı İstanbul’da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezindeki (İSAM) odasında ziyaret etti.
Bakan Ersoy , sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Erünsal’ın İSAM Kütüphanesinin oluşumuna ve TDV İslam Ansiklopedisi’nin hazırlanmasına yıllarını verdiğini belirtti. Osmanlı sahaflarından İslam dünyasının kitap kültürüne uzanan çalışmalarının, medeniyetin ilmi birikimine ışık tuttuğunu vurguladı.
Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak, yakın talebesi Prof. Dr. Bilgin Aydın’ın editörlüğünde hazırlayacağımız İsmail Erünsal kitabının çalışmalarına başladık. Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Bakan Ersoy, koleksiyonun dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunulmasını ilim dünyası açısından önemli bir kazanım olarak nitelendirdi.
KOLEKSİYON ARAŞTIRMACILARLA BULUŞTU
Erünsal’ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyon için de teşekkür eden Ersoy, koleksiyonda Şeyh Galib’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan’ının bulunduğuna dikkati çekti.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Erünsal’ın çalışmalarının kültürel hafızaya katkısını vurgulayarak, "Kitapların izini sürerken onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikayelerini de gün yüzüne çıkaran hocamızın eserleri, ilim ve kültür tarihimizin zengin dünyasını anlamamıza rehberlik ediyor” dedi.
Bakan Ersoy , ilmi çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler için Erünsal’a teşekkür ederek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.