KOLEKSİYON ARAŞTIRMACILARLA BULUŞTU



Erünsal’ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyon için de teşekkür eden Ersoy, koleksiyonda Şeyh Galib’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan’ının bulunduğuna dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Erünsal’ın çalışmalarının kültürel hafızaya katkısını vurgulayarak, "Kitapların izini sürerken onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikayelerini de gün yüzüne çıkaran hocamızın eserleri, ilim ve kültür tarihimizin zengin dünyasını anlamamıza rehberlik ediyor” dedi.

Bakan Ersoy , ilmi çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler için Erünsal’a teşekkür ederek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.