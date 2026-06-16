Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e ziyaret
16.06.2026 14:03
İbrahim Tatlıses, kısa süre önce de safra kesesi ameliyatı oldu ve 22 Nisan'da taburcu oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir Ankara'da fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Ziyaretten kareleri Bakan Ersoy paylaştı.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses , bir süre önce kendi isteğiyle hastanede tedavi görmeye başladı. Mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi gördüğünü açıklayan 74 yaşındaki ünlü sanatçının tedavisi Ankara'da sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.
Tatlıses, geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre hareketsiz kaldığını bu sebeple de kaslarında güç kaybı ve zayıflamalar meydana geldiğini belirtmişti.
“ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”
Usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretten kareleri takipçileriyle paylaştı. Bakan Ersoy, paylaşımına “Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses’i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses’e acil şifalar diliyorum” notunu düştü.
İbrahim Tatlıses de ziyaret sonrası Bakan Ersoy'a teşekkürünü sosyal medya hesabı üzerinden iletti.
TABURCU OLURKEN VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan safra kesesi ameliyatı sonrası taburcu olurken vasiyet sorularına yanıt veren İbrahim Tatlıses, "Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" demişti. Ünlü isim, bazı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu söylemişti.
Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuşmuştu.
Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses, arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" ifadelerini kullanmıştı.