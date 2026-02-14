Bakan Ersoy'dan müjde. 2026'nın ilk döneminde sinemaya rekor destek

TÜRK SİNEMASINDA YARATICI ÜRETİME DESTEK

Türk sinemasında yaratıcı üretimi teşvik etmek ve nitelikli projelerin hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla; 2026 yılının birinci döneminde 4 animasyon film yapım projesine 1.483.500 TL, 15 kısa film yapım projesine 4.674.000 TL, 6 senaryo ve diyalog yazım projesine 920.000 TL ve 3 proje geliştirme projesine ise 1.500.000 TL olmak üzere toplamda 28 projeye 8.577.500 TL destek verildi.

SİNEMA SALONLARI VE YERLİ FİLM GÖSTERİMLERİ UNUTULMADI

Yerli yapımların izleyiciyle buluşma ağını genişletmek amacıyla yürütülen "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında rekor bir bütçe ayrılarak 100 yerli film gösterim projesi yoluyla Türkiye genelindeki 130 sinema salonuna toplam 49.250.000 TL destek verildi.

Sinemanın mutfağından sinema salonlarına kadar uzanan tüm aşamaların, birbirini tamamlayan kesintisiz bir üretim süreci olarak geliştirilmesi ve bu üretimin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamaya yönelik destekler sektörün sürdürülebilir büyümesi hedefi doğrultusunda kararlılıkla sürdürülecek.

Uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ve belgesel film yapım türlerindeki başvurular, yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilecek olan Sinema Destekleme Kurulları marifetiyle değerlendirilerek desteklenecek.