Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Anadolu insanının değerlerini ve manevi dünyasını hikâyelerine taşıyan yazar Mustafa Kutlu’yu İstanbul’daki evinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Kutlu’nun “Uzun Hikâye”, “Beyhude Ömrüm”, “Mavi Kuş” ve “Ya Tahammül Ya Sefer” gibi eserleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktığını belirtti.

FATİH ANDI EDİTÖRLÜĞÜNDE ÖZEL KİTAP

Bakan Ersoy, Kutlu’nun edebî birikimini okuyucu ve seyircilerle buluşturacak çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlık olarak Prof. Dr. Fatih Andı Hocamızın editörlüğünde Mustafa Kutlu’ya özel bir kitap yayımlayacak, ‘İp’ adlı eserini de en güzel şekilde tiyatrolarımızda sahneleyerek seyircilerimizle buluşturacağız.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzincan’da yapımı sürdürülen kütüphane ve kültür merkezi de Mustafa Kutlu’nun adını taşıyacak.

GELENEKLE MODERN ANLATIMI BULUŞTURAN USTA KALEM

Kutlu’nun edebiyat geleneğinin birikimini modern anlatım imkânlarıyla buluşturduğunu vurgulayan Ersoy, yazarın kendine özgü anlatımı, sade ve samimi üslubuyla farklı kuşaklardan okurların gönlünde özel bir yer edindiğini kaydetti.

Bakan Ersoy, edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne ve Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülen Kutlu’nun eserlerinin okurda bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlattı:

“Onun hikâyelerinde bu toprakların sesini, insanımızın umutlarını, sevinçlerini ve hüzünlerini buluyor; değişen hayatın içinde dostluğun, merhametin ve dayanışmanın değerini yeniden hatırlıyoruz.”

Bakan Ersoy, edebiyata kazandırdığı eserler, kültür hayatına sunduğu katkılar, sıcak ev sahipliği ve hoş sohbeti için Mustafa Kutlu’ya teşekkür ederek sağlık, afiyet ve uzun ömür dileklerini iletti.

ANADOLU'NUN HİKAYESİNİ KUŞAKLARLA BULUŞTURAN ESERLER

Köy ve kasaba yaşamını, insanın gündelik hayatını, umutlarını ve arayışlarını eserlerine yansıtan Mustafa Kutlu, hikâyelerinde geleneksel değerleri ve toplumsal değişimin insan üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Hareket ve Dergâh dergilerindeki çalışmalarıyla yayıncılık dünyasına da katkılar sunan Kutlu, edebî birikimini farklı kuşaklardan okuyucularla buluşturan eserleriyle Türk hikâyeciliğinin önemli isimleri arasında yer alıyor.