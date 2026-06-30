Balda verim arttı, fiyat belli oldu. "Bu yıl fiyatlar bin liradan aşağı olmaz"

Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmadan olumsuz etkilenen Aksaraylı çiftçiler, bu yıl etkili olan yağıştan memnun. Yağışlar sonrası yaşanan çiçeklenme özellikle aracılar için de umut oldu.

Balda rekolte beklentisi ikiye katlanırken, arıcı Alev Soylu, “Geçen yıl çok az seviyede bal aldık. Bu yılsa çok güzel ve bereketli. Bölgemizde bu yıl çiçek çok. Çiçekten yürüyemiyoruz. Bal veriminden çok umutluyuz. Sezona oğul ile başladık. Arılar şu anda nektarı getiriyor” dedi.

“BU YILSA 35-40 KİLO BAL GÖRÜRÜZ”

Çok güzel bir bal gelimi olduğunu ifade eden Soylu, "Çok güzel bir bal gelimi var. Geçen yıl bizi çok zorlamıştı. Bir kovandan 15-20 kilo bal almıştık. Bu yıl ise 35-40 kilo bal görürüz. İlkbahar balımızı alacağız. Daha sonra dağ balı için yüksek kesimlere çıkıp, oradan ikinci balımızı alacağız" diye konuştu.