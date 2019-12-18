Balık burcu 2020 yıllık burç yorumları

Aralık ayında şans, fırsat, bolluk ve bereketi simgeleyen yönetici gezegeniniz Jüpiter bir yıl boyunca Oğlak burcundaki seyahatini başlattı. 2018 den beri kariyerlerinde ve toplum önünde daha güçlü bir kimlik kazanmak için sarf ettikleri çabaların artık ödülünü alabilecekler. Gelecek hayatınızla ilgili daha olumlu ve kalıcı kararlar almak üzere bir arkadaşlarının desteğiyle ciddi bir yatırıma adım atabilirler.

Balıklar, dostlarıyla ortak bir arazi almak, yurt dışında gayri menkul yatırımları başlatmak, organik tarım gibi farklı bir iş koluna adım atmak için bu sene harekete geçebilirler. Yeni insanlarla tanışarak yıllardır değiştirmek istedikleri hayatlarına farklı bir soluk katmak şansı elde edecekler.

Özellikle Mayıs ayından sonra İkizler ve Yay burcunda başlayacak olan Güneş ve Ay tutulmaları, onlara gerek hane gerekse dış dünyada yüksek bir hareketlilik katacak. Bu dönemi kaçırmadan tüm yeniliklere ayak uydurmayı başarmalılar. Tüm bunların yanı sıra sanatsal faaliyetlerle, eğitim ve öğretim yoluyla haşır neşir olabilirler.

Diğer yandan uzun yıllardan beri hayallerini süsleyen işe, adım atma cesaretini elde edebilir ya da hayatlarının akışını değiştirecek bir insanla tanışabilirler. Bu kişi yılların deneyimine sahip kimliğiyle Balıklara önemli bir destek sağlayacaktır.