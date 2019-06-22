ABD'de yaşayan İsrail asıllı ünlü model Bar Refaeli başmahken olarak podyuma çıktığı Antalya'daki Dosso Dossi Fashion Show’dan sonra Instagram'dan sürpriz bir açıklamaya imza attı.

2 KIZI VAR

34 yaşındaki model 3. çocuğuna hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bar Refaeli'nin iş adamı Adi Ezra ile evliliğinden Elle ve Liv adlı iki kızı bulunuyor.

Bar Refaeli kimdir?



İsrailli model Bar Refaeli 34 yaşında ve 34 yıldır modellik yapıyor. Modelliğe sekiz aylık bebekken reklam filmlerinde oynayarak başladı. Diş telleri yüzünden kariyerine bir süre ara vermek durumunda kaldı. 15 yaşında ise profesyonel model oldu. Elle, Cosmopolitan ve Maxim gibi dünyaca ünlü dergilerin kapaklarını süsledi. Victoria’s Secret’ın reklam ve moda çekimlerinde yer aldı. 2011 yapımı The Session adlı filmle oyunculuğa da adım attı. Leonardo DiCaprio’yla yaşadığı altı yıllık aşk ile çok konuşuldu. Ünlü model 2015 yılında iş insanı Adi Ezra ile evlendi.