İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bar Refaeli: Erkek olmak isterdim çünkü hayat onlar için çok daha kolay

Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü model Bar Refaeli, Instagram'dan hamilelik pozunu paylaştı. Beş aylık hamile olan 34 yaşındaki İsrailli model, fotoğrafının altına İbranice, "Son durum" diye yazdı. İki kız annesi olan Refaeli, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü model, ağustos ayında, 76. Venedik Film Festivali’nde belirginleşen karnıyla kırmızı halı pozu vermişti.

Ünlü model, daha önce verdiği bir röportajda, “34'ten sonrasını henüz bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim; yaşınız kaç olursa olsun anne olduğunuz zaman hayatınızın en güzel zamanlarını yaşıyorsunuz. Bir kadının en güzel yaşları anne olduktan sonra başlar” demişti.

Dünyanın en beğenilen modellerinden biri olan Refaeli, bir başka açıklamasında, bir kez daha dünyaya gelse erkek olmak istediğini vurgulayarak, “Çünkü hayat onlar için çok daha kolay” ifadelerini kullanmıştı.