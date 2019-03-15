Victoria's Secret Instagram hesabında Macar model Barbara Palvin'in resmi olarak ‘melek’ olduğunu ilan etti.



Barbara Palvin de Victoria’s Secret ‘meleği’ olduğunu kendi Instagram hesabından duyurdu.



25 yaşındaki Macar model, podyum görüntülerinden oluşan videosunun altına, “Resmen Victoria’s Secret meleğiyim. Nereden başlasam bilmiyorum ama deneyeceğim: Bunun olacağını hiç düşünmemiştim ve beklentilerimi aştı. Resmen Victoria’s Secret meleği olduğumu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bana inandığınız için teşekkür ederim” dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Zorlu bir yolculuğa çıktığını ancak ailesi ve ekibinin desteğiyle aştığını söyleyen Palvin, “Macaristan’ı temsil edeceğim için gurur duyuyorum. Ama en önemlisi hepinizin hayatımın bu yeni döneminde yer almanız” dedi.

BÜYÜK MARKALARLA ÇALIŞTI

13 yaşından beri modellik yapan, 17 yaşındayken Milano Moda Haftası’nda boy gösteren Palvin; Chanel, Miu Miu ve Vivienne Westwood gibi yüksek moda markalarının kampanyalarında yer aldı.

İLK MACAR 'MELEK'

Palvin, 2012 yılında ilk kez Victoria's Secret Fashion Show'da yürüdü. Daha sonra 2018'deki şova katılan Palvin’in ses getiren dönüşünün ardından marka, Palvin’in 2019’da resmi olarak yeniden ‘melek’ olduğunu duyurdu. Palvin, Victoria's Secret'ta resmen kanatlara sahip olan ilk Macar model oldu.