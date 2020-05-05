Barbie’de Jean Michel Basquiat esintileri

Dünyanın en çok satan oyuncağı olan Barbie, farklı ürünler sunmaya devam ediyor. Ayrımcılığa karşı; vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebek koleksiyonu üreten, son olarak corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ile dağıtım elemanları ve market çalışanlarını da içeren "Teşekkürler Kahramanlar” serisi çıkaran firma şimdi de Jean Michel Basquiat’dan esinlendi.

ESERLERİNDEN ELBİSE





Hyperallergic’te yer alan habere göre Carlyle Neura tarafından tasarlanan ve Jean-Michel Basquait X Barbie adıyla satışa sunulan bebek, Basquiat’nın kariyeri boyunca yaptığı eserlerden oluşan birtakım elbise giyiyor.

Neura tasarladığı Basquiat bebeği ile ilgili “Basquiat sürekli takım elbise giyiyordu ve bazen o şekilde bile resim yapıyordu. Bu yüzden Barbie’ye takım elbise giydirdim. Ayrıca santçının en parlak dönemi olan 1980’leri yansıtmak için de takım elbiseyi bebeğe göre büyük boy yaptım” dedi.

FARKLI SANATÇILAR DA VAR



Son zamanlarda çıkan Barbie bebeklerde aralarında Da Vinci, Van Gogh ve Frida’nın da yer aldığı pek çok sanatçıdan ilham alan Mattel’in Basquiat bebeği, 50 dolar.