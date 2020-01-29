Barbie'den ayrımcılık karşıtı yeni koleksiyon

61 yıl önce piyasaya çıkan Barbie bebekler, 1990'lardan itibaren çocukların vazgeçilmez oyuncakları arasına girdi. Ancak yıllar içinde toplumun bilinçlenmesi bir gerçeği ortaya çıkardı.Tek tip güzellik dayatması ayrımcılıktı.

YENİ BİR ADIM DAHA

Barbie ile oynayan çocukların zihninde güzel olmak için sarışın, mavi gözlü, ince belli ve kıvrımlı hatlara sahip olmak gerektiği algısı yerleşiyordu. Bu konudaki yoğun eleştiriler üzerine üretici firma Mattel, Barbie'de devrim yaptı. Daha önce Asyalı ve siyah bebekler çıkartan zamanla balık etli hatta meslek sahibi bebekler üreten firmadan yeni bir adım daha geldi.

AMAÇ FARKLILIKLARI ÖĞRENMELERİ

Barbie; vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebek koleksiyonunu tanıttı. Çocukların farklılıkları öğrenmesini ve ayrımcılık yapılmaması gerektiğini göstermeyi amaçlayan bebek koleksiyonu ilkbaharda satışa çıkacak.