Bariyere çarpıp yanan otobüste 3 ölü, 20 yaralı

İzmir-Antalya seferini yapan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından 37 yolcu ve 2 görevliyi taşıyan otobüste yangın çıktı. Olay yerine sağlık , AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

​​​​​​​Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.