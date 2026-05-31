Bariyere çarpıp yanan otobüste 3 ölü, 20 yaralı
31.05.2026 03:57
Denizli Sarayköy'de 37 yolcu ve 2 görevliyi taşıyan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
İzmir-Antalya seferini yapan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından 37 yolcu ve 2 görevliyi taşıyan otobüste yangın çıktı. Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.