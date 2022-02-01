Bartu Küçükçağlayan baba oldu

Bartu-Merve Küçükçağlayan çiftini bebek heyecanı sardı. İki yıl önce nikah masasına oturan ünlü çift, kızlarına kavuştu. Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giden oyuncu, 551 bin takipçisi bulunan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

DOSTLARINDAN TEBRİK

Instagram gönderisine soru işareti koyan Bartu Küçükçağlayan için "Kızına kavuştu" yorumları yapıldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yaklaşık 50 bin beğeni geldi.



Şebnem Bozoklu, Gülse Birsel, İbrahim Bozoklu, Berfu Yenenler, Kuşum Aydın, Ece Yörenç ve Cemre Kemer gibi birçok ünlü isim, yazdıkları yorumlarla çifti tebrik etti.

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