Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan Bartu Küçükçağlayan ile Merve Özgüle, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde evlendi.
Düğünde yakın akrabalar ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Bartu Küçükçağlayan ile Merve Özgüle evlendi
Yaşam
Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, psikolog nişanlısı Merve Özgüle ile dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan Bartu Küçükçağlayan ile Merve Özgüle, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde evlendi.