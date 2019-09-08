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Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan Bartu Küçükçağlayan ile Merve Özgüle, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde evlendi.

Düğünde yakın akrabalar ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu çiftin mutluluğuna ortak oldu.