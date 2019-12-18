Başak burcu 2020 yıllık burç yorumları

Son iki yıldır aşk, romantizm, çocuk ve yatırımlar alanında yaşadıkları zorlanmalar bu yıl Başaklara, şans, fırsat, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter sayesinde ödül getirebilir. Arkadaşlık ve dostluk ilişkisinde daha fazla destek görecekleri bir yıla adım atıyorlar.

Sevdikleriyle sürtüştükleri konuları artık sonlandıracak ve birbirlerine karşı daha anlayışlı olmayı deneyecekler. Eski bağnaz düşüncelerden sıyrılıp, yeniye cesaretle adım atmak, onlar için adeta bir misyon haline gelebilir. Aileden kalan yatırımları faaliyete geçirmek için uygun zamanlardan geçecekler.

Şubat ayının ilk yarısında ortaklarıyla bir yatırıma girmeyi planlayabilirler. İkili ilişkilerde yaşadıkları belirsizlikler, bu yılın ilk yarısında netlik kazanmaya başlar. Uzak ülkelere yatırım yaparak taşınmak isteyebilirler. Farklı bir ülkede bir hane daha kurabilirler.

Kafalarında yeni yıl hedeflerine ait birden çok fikir uçuşmasına rağmen, hangisine öncelik vermek konusunda Mayıs-Haziran aylarında kararsız kalabilirler.Sene sonuna doğru çalışma ortamlarında yeni nesil teknolojik ürünlerle donatılmış bilgisayar programlarından yararlanacaklar.

Sinir ve dolaşım sistemleriyle ilgili hassasiyet yaşayabilirler.