Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile tatilde çekilen fotoğrafını şiirle birlikte sosyal medyada paylaştı.
Yatta yan yana yatarken çekilen pozlarını Instagram sayfasına koyan Dizer, fotoğrafın yanına edebiyatta İkinci Yeni akımının öncü şairlerinden Turgut Uyar'ın bir dizesini yazdı.
Başak Dizer bu romantik paylaşım için Turgut Uyar'ın, Kayayı Delen İncir kitabında yer alan Vs... Vs.. adlı şiirinden bir dize seçti.
Dizer'in "Dünya ne kadardı dedim, mavi kadar dedi" dizesi eşliğinde paylaştığı bu poz takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.