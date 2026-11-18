"ÇİRKİN DİZİSİNE BAŞLADIĞIMDA OĞLUM 3 BUÇUK AYLIKTI"

Son olarak başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı, Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinde Lale karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu , projeye nasıl dahil olduğunu anlattı.

Henüz 3 buçuk ay önce doğum yaptığı ve menajeriyle yollarını ayırdığı sırada bu rol için teklif aldığını ve çalışmayı çok isteğini söyleyen 35 yaşındaki oyuncu , “Oğlum her gün benimle sete geldi. Eşim Çağrı beni hem destekledi hem çok yardımcı oldu. Yönetmenlerimiz Merve Alptekin ve Burcu Çolak da beni çok sarıp sarmaladı ve destekledi” dedi.

"Her gün 3 saatte bir set durdu ve ben Devin'i emzirdim" diyen Gümülcinelioğlu, “Çok zorlandığım anlar da oldu ama sete gitme hali bana o kadar iyi geldi ki. Zaten ilk görüşmeye gittiğimde de ben süreci nasıl yöneteceğimizi bilmiyordum, bunu onlara söyleyince Burcu Çolak bana ‘Biz seni emzirirken bekleriz’ dedi. Ben de oğlum da sette çok rahat ettik" ifadelerini kullandı.

Başak Gümülcinelioğlu, Çirkin 'in 11'inci bölümüyle ekranlara veda etmesine üzüldüğünü de söyledi.