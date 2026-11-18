Başak Gümülcinelioğlu annelik hakkında konuştu. "Böyle bir sevgiden haberdar değilmişim"
18.11.2026 11:28
Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan Başak Gümülcinelioğlu son olarak Star TV'de yayınlanan Çirkin'de rol aldı.
Geçtiğimiz yıl oğlu Devin'i kucağına alan Başak Gümülcinelioğlu hem annelik hem de son projesi Çirkin hakkında konuştu.
Başak Gümülcinelioğlu ile kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak, mutlu birlikteliklerini 2022 yılında nikahla taçlandırdı.
Son olarak Çirkin dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu , Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Kasım 2025'te oğlu Devin'i dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Başak Gümülcinelioğlu annelik hakkında konuştu.
“ANNELİK ÇOK ENTERESANMIŞ”
"Annelik çok enteresan bir şeymiş" diyen Başak Gümülcinelioğlu, “Sevgilerin en büyüğü deniyor ama ben kendi içimde şöyle tanımlıyorum. Devin daha önce hiç açmadığım bir kapıyı açtı. Böyle bir sevgiden haberdar değilmişim. Ben sevmeyi çok severim. Yepyeni bir duygu, sevmenin o hali bambaşka bir yerde” ifadelerini kullandı.
"ÇİRKİN DİZİSİNE BAŞLADIĞIMDA OĞLUM 3 BUÇUK AYLIKTI"
Son olarak başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı, Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinde Lale karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, projeye nasıl dahil olduğunu anlattı.
Henüz 3 buçuk ay önce doğum yaptığı ve menajeriyle yollarını ayırdığı sırada bu rol için teklif aldığını ve çalışmayı çok isteğini söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, “Oğlum her gün benimle sete geldi. Eşim Çağrı beni hem destekledi hem çok yardımcı oldu. Yönetmenlerimiz Merve Alptekin ve Burcu Çolak da beni çok sarıp sarmaladı ve destekledi” dedi.
"Her gün 3 saatte bir set durdu ve ben Devin'i emzirdim" diyen Gümülcinelioğlu, “Çok zorlandığım anlar da oldu ama sete gitme hali bana o kadar iyi geldi ki. Zaten ilk görüşmeye gittiğimde de ben süreci nasıl yöneteceğimizi bilmiyordum, bunu onlara söyleyince Burcu Çolak bana ‘Biz seni emzirirken bekleriz’ dedi. Ben de oğlum da sette çok rahat ettik" ifadelerini kullandı.
Başak Gümülcinelioğlu, Çirkin 'in 11'inci bölümüyle ekranlara veda etmesine üzüldüğünü de söyledi.