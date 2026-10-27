Başkalarının Hayatı 6'ncı bölüm fragmanı. "Herkes bunu bilmeli"
27.10.2026 16:54
Başkalarının Hayatı, yeni bölümleriyle her cumartesi Star TV'de...
Başkalarının Hayatı'nın merakla beklenen altıncı bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Hülya'nın büyük sırrı Fikret ve Neslihan ile paylaşması dikkat çekti.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan "Başkalarının Hayatı", cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dizinin altıncı bölümü, 31 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak.
Başkalarının Hayatı'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin altıncı bölüm tanıtımına; Hülya'nın Neslihan'a kurduğu tuzak ve sonrasında büyük sırrı ifşa etmesi damga vurdu. Hülya'nın fragmandaki “Herkesin bunu bilmeye ihtiyacı var, özellikle de senin, Sarp ve Erim kardeşler” sözleri merak uyandırdı.
BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alan Başkalarının Hayatı'nın son bölüm üne; Hülya'nın Neslihan ve Sarp’ın evlilik kararıyla sarsılması ve Sarp'a ilan-ı aşk etmesi öne çıktı.