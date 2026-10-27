Başkalarının Hayatı 6'ncı bölüm fragmanı. "Herkes bunu bilmeli"

Başkalarının Hayatı'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin altıncı bölüm tanıtımına; Hülya'nın Neslihan'a kurduğu tuzak ve sonrasında büyük sırrı ifşa etmesi damga vurdu. Hülya'nın fragmandaki “Herkesin bunu bilmeye ihtiyacı var, özellikle de senin, Sarp ve Erim kardeşler” sözleri merak uyandırdı.

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alan Başkalarının Hayatı'nın son bölüm üne; Hülya'nın Neslihan ve Sarp’ın evlilik kararıyla sarsılması ve Sarp'a ilan-ı aşk etmesi öne çıktı.