Başkalarının Hayatı geliyor. Yeni tanıtım yayınlandı

Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı” için geri sayım sürüyor. Dünyaca ünlü eser “Gurur Dünyası”ndan (Vanity Fair) esinlenen diziden merak uyandıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtımda, üniversiteye henüz adım atan Hülya’nın (Eylül Lize Kandemir), köklü ve zengin bir aileden gelen Fikret Özkaran’ın (Mehmet Aslantuğ) kızı Neslihan (Doğa Bayram) ile tanışmasıyla değişen hayatlar ön plana çıkıyor.