Başkalarının Hayatı geliyor. Yeni tanıtım yayınlandı
20.08.2026 09:53
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci üstleniyor.
Star TV'nin yeni dizilerinden Başkalarının Hayatı'nın çekimleri devam ediyor. Heyecanla beklenen diziden bir tanıtım daha yayınlandı.
Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı” için geri sayım sürüyor. Dünyaca ünlü eser “Gurur Dünyası”ndan (Vanity Fair) esinlenen diziden merak uyandıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
Tanıtımda, üniversiteye henüz adım atan Hülya’nın (Eylül Lize Kandemir), köklü ve zengin bir aileden gelen Fikret Özkaran’ın (Mehmet Aslantuğ) kızı Neslihan (Doğa Bayram) ile tanışmasıyla değişen hayatlar ön plana çıkıyor.
Başkalarının Hayatı, çok yakında Star’da...
Ait olmak istediği ışıltılı dünyaya Neslihan sayesinde adım atmak isteyen Hülya’nın yolu bu süreçte Erim (Demirhan Demircioğlu) ile kesişirken, Mediha’nın (Sezin Akbaşoğulları) Hülya’ya karşı şüpheci ve temkinli yaklaşımı merak uyandırıyor.
Hülya ile Doktor Sarp (Burak Berkay Akgül) arasındaki çekim heyecan yaratırken tanıtımın finaline, Hülya’nın hırslı ve kararlı duruşu ile Erim’e söylediği çarpıcı sözler damga vuruyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.
Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
“Başkalarının Hayatı”, çok yakında Star’da…