Başkalarının Hayatı için heyecan dorukta. Yeni tanıtım yayınlandı

"GERÇEKLERİ KABUL ET"!"

Yayınlanan tanıtımda, geçim sıkıntısıyla boğuşan Hülya (Eylül Lize Kandemir) ve ablası Sema (Hazar Motan), anneleri Nermin'in (Feri Baycu) aniden rahatsızlanmasıyla yeni bir zorlukla sınanırken; bu gelişme, Hülya ile doktor Sarp'ın (Burak Berkay Akgül) tanışmasına vesile oluyor.

Hülya ve Sarp arasındaki ilk kıvılcımın ekrana geldiği tanıtımda; Jale (Oya Okar) ve Haluk'un (Tolga Tekin) oğlu, Korhanlı ailesinin veliahtı Erim'in (Demirhan Demircioğlu) yurt dışından dönüşü dikkat çekiyor. Hülya'ya, ablası Sema'nın yaptığı, "Kaç yaşında kızsın artık, kocaman bir kız oldun; gerçekleri kabul et!" uyarısının ardından tanıtımın finalinde Erim'in karşısına çıkan Fikret'in (Mehmet Aslantuğ) gizemi merak konusu oluyor.