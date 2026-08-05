Başkalarının Hayatı için heyecan dorukta. Yeni tanıtım yayınlandı
05.08.2026 08:30
Başkalarının Hayatı çok yakında Star'da...
Star TV'nin yeni dizisi "Başkalarının Hayatı" için geri sayım sürüyor. Çekimleri devam eden diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı” dizisinden merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı.
Ay Yapım imzalı, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un, yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin üstlendiği, dünyaca ünlü eser “Gurur Dünyası”ndan (Vanity Fair) esinlenen dizinin oyuncu kadrosu ve hikâyesinden ipuçları veren yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu.
Mehmet Aslantuğ dizide, Fikret karakterine hayat verecek.
"GERÇEKLERİ KABUL ET"!"
Yayınlanan tanıtımda, geçim sıkıntısıyla boğuşan Hülya (Eylül Lize Kandemir) ve ablası Sema (Hazar Motan), anneleri Nermin'in (Feri Baycu) aniden rahatsızlanmasıyla yeni bir zorlukla sınanırken; bu gelişme, Hülya ile doktor Sarp'ın (Burak Berkay Akgül) tanışmasına vesile oluyor.
Hülya ve Sarp arasındaki ilk kıvılcımın ekrana geldiği tanıtımda; Jale (Oya Okar) ve Haluk'un (Tolga Tekin) oğlu, Korhanlı ailesinin veliahtı Erim'in (Demirhan Demircioğlu) yurt dışından dönüşü dikkat çekiyor. Hülya'ya, ablası Sema'nın yaptığı, "Kaç yaşında kızsın artık, kocaman bir kız oldun; gerçekleri kabul et!" uyarısının ardından tanıtımın finalinde Erim'in karşısına çıkan Fikret'in (Mehmet Aslantuğ) gizemi merak konusu oluyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.
Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
“Başkalarının Hayatı”, çok yakında Star’da…